Родители одноклассников принца Джорджа настаивают на его отчислении из школы

В начале сентября принц Джордж, как и другие четырехлетние малыши по всей Великобритании, пошел в первый класс. 25-летняя Кейт Миддлтон и ее супруг, 35-летний принц Уильям выбрали для сына частную школу Thomas’s Battersea, передает Cosmo.
И если сначала родители одноклассников Джорджа, который посещает школу под фамилией Кембриджский, радовались, что их дети будут учиться с будущим королем, то теперь родительский комитет требует отчисления маленького принца.
Причиной стало происшествие в прошлую среду. Лондонская полиция сообщила о попытке похищения принца из школы. В здание учебного заведения проникла 40-летняя Луиза Чантри, которая хотела заснять наследника престола на камеру. Хотя женщину вовремя задержали, родители других учеников заявили, что рядом с принцем их дети не будут в безопасности.
“Подобные инциденты пугают всех нас. Принц Джордж не должен больше ходить в эту школу. За это выступают все матери, ведь его присутствие ставит под угрозу нас, местных, и наших детей”, — рассказала мать одного из учащихся и жительница района Баттерси, в котором находится школа.
Теперь школу досматривают каждый час, а на уроки Джордж ездит в сопровождении полицейского кортежа. Но несмотря на наличие камер наблюдения и систему электронных пропусков, ворота школы чаще всего открыты, поэтому попасть внутрь может любой прохожий.