Родители одноклассников принца Джорджа настаивают на его отчислении из школы

И если сначала родители одноклассников Джорджа, который посещает школу под фамилией Кембриджский, радовались, что их дети будут учиться с будущим королем, то теперь родительский комитет требует отчисления маленького принца.

Причиной стало происшествие в прошлую среду. Лондонская полиция сообщила о попытке похищения принца из школы. В здание учебного заведения проникла 40-летняя Луиза Чантри, которая хотела заснять наследника престола на камеру. Хотя женщину вовремя задержали, родители других учеников заявили, что рядом с принцем их дети не будут в безопасности.

“Подобные инциденты пугают всех нас. Принц Джордж не должен больше ходить в эту школу. За это выступают все матери, ведь его присутствие ставит под угрозу нас, местных, и наших детей”, — рассказала мать одного из учащихся и жительница района Баттерси, в котором находится школа.

Теперь школу досматривают каждый час, а на уроки Джордж ездит в сопровождении полицейского кортежа. Но несмотря на наличие камер наблюдения и систему электронных пропусков, ворота школы чаще всего открыты, поэтому попасть внутрь может любой прохожий.