Всенародное голосование: портал Limon выбирает «Мисс Kuldan. Лето 2017», скорее отдай свой голос одной из красоток!

Отдай свои голос и помоги одной из красавиц выиграть дорогостоящее украшение от любимого бренда звезд красных дорожек, шоу-бизнеса и кино – трендовый APM Monaco от магазинов KULDAN. И, конечно же, почетный титул.

Вот какие ФОТОГРАФИИ мы принимали:

«Отправляйте ваши горячие летние фотографии в самых ярких, модных и смелых купальниках с жарких курортов, летящих платьях на фоне маков и подсолнухов, в дерзких шортиках рядом с животными из экзотических стран, в романтических сарафанах на фоне водопадов, рек и гор. Каким было ваше лето? Поделитесь своей самой красивой фотографией и выигрывайте роскошный приз и почетное звание MISS KULDAN ЛЕТО 2017!»

Сегодня начинается всенародное голосование, которое продлится до 25 сентября, 16:00. А уже в этот день в 17:00 на портале Limon.ee будет объявлена победительница! Скорее голосуйте! Свой голос можно отдавать с одного устройства раз в сутки. Торопитесь!