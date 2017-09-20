Грете Шадейко, убежав в Эстонию с семьей от урагана, скучает по солнечной Флориде (ФОТО)

Пока во Флориде постепенно приходят в себя после урагана, Грете уже начала скучать по своему новому дому. «Флорида, мы скучаем по тебе!» – подписала солнечный снимок с пляжа Шадейко в своем Instagram.

Не можем не отметить, что родившая 2 июля дочь Глорию, Шадейко находится в прекрасной форме.