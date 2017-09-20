Отцу Жанны Фриске стало плохо от неожиданных слов любимого внука

Встреча Платона с дедушкой Владимиром Фриске, бабушкой Ольгой и тетей Натальей состоялась в одном из детских игровых центров столицы. Сопровождали мальчика три охранника, пишут Dni.

"Платоша был рад видеть родных. Мальчик обнял деда, расцеловался с бабушкой, улыбался тете. Охотно рассказывал им о том, как живет, чем увлекается. Говорил, что ходит в садик, играет с ребятами, учит английский язык. Рассказал, что дома у него целый автопарк игрушечной техники. Платон вел себя непринужденно и выглядел довольным", – рассказал адвокат Фриске.

Не обошлось без неожиданностей. Платон поинтересовался у дедушки, когда тот вернет им с папой деньги и дом. "Владимир Фриске едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Родные приготовили для малыша подарки, как и в прошлую встречу. Но на этот раз Платон сообщил: "Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал", – сообщил представитель семьи.

Tут уж эмоции взяли над Фриске вверх. "Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать у нас подарки?!" – рассказывал потом Владимир Фриске", – цитирует адвоката семьи, попросившего не называть его имени, сайт "Комсомольская правда".