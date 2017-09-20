Как в кино! Сирет Котка рассказала, где закрутился их роман с Мартином Репинским

Центристы Сирет Котка-Репинский и Мартин Репинский родились не в столице. Оба теперь уже супругa родом из небольших эстонских городов.
В свежем журнале Naisteleht Сирет призналась, что их отношения с Мартином начались в ее родном городе, в Вильянди.
«Наш роман вспыхнул в моем родном Вильянди, где родились и мои мама, и мой папа, и я тоже. В романтические сумерки Мартин отвез меня кататься на лодке по озеру Вильянди», – рассказала Сирет.
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Влюбленные зарегистрировали свои отношения 30 апреля в Нарве. А в Нарвском Воскресенском православный соборе прошло их венчание.
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Уже после свадьбы пара сообщила радостную новость – уже этой осенью на свет появится их первый совместный ребенок. От прошлых отношений у Мартина Репинского есть 10-летний сын.