Как в кино! Сирет Котка рассказала, где закрутился их роман с Мартином Репинским

В свежем журнале Naisteleht Сирет призналась, что их отношения с Мартином начались в ее родном городе, в Вильянди.

«Наш роман вспыхнул в моем родном Вильянди, где родились и мои мама, и мой папа, и я тоже. В романтические сумерки Мартин отвез меня кататься на лодке по озеру Вильянди», – рассказала Сирет.

Фото / Sergei Stepanov

Влюбленные зарегистрировали свои отношения 30 апреля в Нарве. А в Нарвском Воскресенском православный соборе прошло их венчание.

Фото/SCANPIX BALTICS

Уже после свадьбы пара сообщила радостную новость – уже этой осенью на свет появится их первый совместный ребенок. От прошлых отношений у Мартина Репинского есть 10-летний сын.