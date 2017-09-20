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Александр Домогаров рассказал о тяжелой болезни

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ФОТО: Vladimir Fedorenko/Sputnik

Об ухудшении самочувствия сообщил Александр Домогаров. Вчера вечером актер пожаловался на сильный кашель и боль в груди. Сегодня сообщил, что его состояние усугубилось.

О болезни, случившейся «очень некстати», Домогаров написал на своей странице в Facebook. Поклонники артиста засыпали его рекомендациями по лечению и пожеланиями скорейшего выздоровления. Не остались в стороне и коллеги по цеху - Эммануил Виторган, Ольга Кабо, Ирина Климова и другие.

Домогаров поблагодарил всех неравнодушных за советы и поддержку, и с горечью упомянул, что родной сын ему даже не позвонил. Однако самый главный человек, чьего участия актер ждал, оказался равнодушен. Домогаров рассказал, что сын даже не поинтересовался его самочувствием. «ОЧЕНЬ ЖАЛЬ (видимо так и нужно» - поделился чувствами Домогаров.

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