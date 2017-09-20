Кому сегодня повезет? Скорее читайте гороскоп на 20 сентября!

Овен

Овны не просто готовы рисковать: сегодня, кажется, здоровый инстинкт самосохранения совершенно несвойственен представителям данного знака. В результате возникают нелепые и опасные ситуации, урегулирование которых возможно лишь после вмешательства более рассудительной и здравомыслящей особы.

Обаяние Овнов сегодня особенно сильно, причем оно одинаково безотказно действует и на близких людей, и на новых знакомых. Хотите вернуть любимого человека или помириться с другом? Попытайтесь сделать это сегодня, звезды вам наверняка помогут.

Телец

День связан с многочисленными заботами и хлопотами, делами, требующими внимания и усилий, но не приносящими ожидаемого результата. Тельцы руководствуются не столько логикой или интуицией, сколько своими представлениями о том, как надо поступать в той или иной ситуации, и недостаток информации их подводит.

Наиболее спокойно проведут день те, кто привык в сложной ситуации обращаться за советом или просто моральной поддержкой к старшим родственникам: чужой опыт очень полезен. В романтических отношениях воздержитесь от экспериментов, не пытайтесь коренным образом изменить ситуацию – пока будет лучше оставить все, как есть.

Близнецы

Близнецы смогут достичь невероятных результатов в любом деле, если правильно выберут союзников и помощников. Это день чрезвычайно удачного и плодотворного сотрудничества, а также зарождения новых деловых и дружеских связей. Несколько хуже дело обстоит с романтическими отношениями – помешать их гармоничному развитию может получение неприятных известий. В любом случае, проверьте поступившую информацию прежде, чем как-то реагировать на нее.

Очень хорош день с финансовой точки зрения, удача улыбается Близнецам. День связан с выгодными сделками и покупками, особенно выгодным будет приобретение произведений искусства.

Рак

Раки находятся под особым покровительством звезд: сегодня им не грозят обиды, упреки и критика, ссоры с близкими, разногласия с любимым человеком. Словом, есть все шансы провести день приятно и спокойно, наслаждаясь общением с теми, кто вам особенно дорог, отдохнуть в приятной обстановке или предаться занятиям, поднимающим настроение.

Неплохо подходит день и для полезной деятельности. Можно участвовать в общественных мероприятиях, обдумывать и обсуждать бизнес-проекты, заниматься профессиональными делами. Не стоит торопиться только с заключением договоров, в особенности – подразумевающих смену места проживания или работы.

Лев

Львы предпринимают массу усилий для удовлетворения своих сиюминутных желаний и потребностей, но ровным счетом ничего не делают для того, чтобы достичь наиболее важной цели. При таком подходе день может быть насыщенным событиями, но едва ли окажется плодотворным; впрочем, склонности к самокритике и, как следствие, выбору иной жизненной позиции, у Львов не наблюдается.

Атмосфера в семье очень беспокойна и противоречива, никто не хочет идти на уступки, проблемы растут, как снежный ком. Постарайтесь, по крайней мере, не усугублять ситуацию обидными шутками: ваше чувство юмора едва ли оценит.