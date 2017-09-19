Телеведущая Ангелина Вовк не может простить Аллу Пугачеву

Ангелина Михайловна признается: она до сих пор не может забыть то, как ее "выставили" из шоу. Речь идет о решении Аллы Пугачевой в 2006 году вмешаться в процесс создания музыкального фестиваля. Вовк рассказала, что Примадонна в один момент начала переделывать сценарий программы, в обновленном варианте которого просто не нашлось места для Ангелины Михайловны и Евгения Меньшова. Алла Борисовна так и не принесла Вовк извинения за скандальное поведение.

"Я считаю, что заслужила хотя бы то, чтобы мой уход был более красиво обставлен. Я телевизионный работник, который отдал жизнь телевидению, не заработав бешеных гонораров и денег. Я долгие годы вела фестиваль, еще до того как появились Крутой и Пугачева. А передо мной даже никто не извинился. А ведь я в свое время отстояла этот фестиваль, когда его собирались закрывать. Не Крутой, не Пугачева отстояли "Песню года", а я! Пугачева достаточно редко появлялась на фестивале, и судьба его, ее совершенно не волновала. Но… Если кому-то так поступать, как обошлись со мной, позволяет совесть, это его личное дело. Все в духе времени. Мы сталкиваемся с таким поведением на каждом шагу, когда люди ведут себя грубо и некрасиво", — цитирует Вовк Аif.ru.