46-летнюю Леру Кудрявцеву поздравляют с новорожденным (ФОТО)

Сегодня, 19 сентября, молодой супруг Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров отмечает юбилей. Спортсмену исполнилось 30 лет. В честь круглой даты Лера Кудрявцева опубликовала семейные кадры, а в ответ ее поздравили с новорожденным.

На снимках Кудрявцева и Макаров запечатлены в компании друзей, а также наедине. Причем на одной фотографии Лера и Игорь целуются. "С днем Рождения родной❗️ Ты – моя Защита, ты– мой друг, ты – мой муж и моя любовь! Пусть все мечты сбываются❗️ Будь счастлив бус всегда" – обратилась к супругу телеведущая.

Подписчики Кудрявцевой присоединились к поздравлениям. "Красавчики! Здоровья и счастья!", "Счастья здоровья и побольше побед. С днем рождения!", "Здоровья,исполнения желаний! С Днем Рождения‼️", "Поздравляю! Желаю вам тащится от жизни! Лера ты мудрая, красивая женщина..", "Мои поздравления супругу!!! Хочу пожелать вам счастья и осуществления желаний!", "Поздравляем с НОВОРОЖДЕННЫМ!!!❤️" – прокомментировали фотографии поклонники.

Впрочем, семейная идиллия Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова не всем пришлась по вкусу. "Ему 30, а ей 46? Остается только фотаться, спрятав лицо волосами" – язвительно отметил один из подписчиков.

К слову, сами супруги по поводу внушительной разницы в возрасте не смущаются. "Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!" – заявила в интервью Кудрявцева, пишут Dni.