Видео: воровку застали за кражей в секс-шопе... Вот, как она выкрутилась!

По данным издания Mirror, злоумышленницам приглянулся 30-сантиметровый вибратор. Женщина ловко спрятала его в сумку, а затем, увидев камеру видеонаблюдения, столь же ловко вернула его обратно прямо перед носом у продавщицы.

Дело было в Колумбии — в городе Кали. По словам владельца магазина, его продукцию "часто пытаются украсть, что говорит о высоком качестве товара..."