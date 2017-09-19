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Видео: воровку застали за кражей в секс-шопе... Вот, как она выкрутилась!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как воровка кладет секс-игрушку к себе в сумку в тот момент, когда ее сообщница отвлекает продавщицу, пишет Лайф.

По данным издания Mirror, злоумышленницам приглянулся 30-сантиметровый вибратор. Женщина ловко спрятала его в сумку, а затем, увидев камеру видеонаблюдения, столь же ловко вернула его обратно прямо перед носом у продавщицы.

Дело было в Колумбии — в городе Кали. По словам владельца магазина, его продукцию "часто пытаются украсть, что говорит о высоком качестве товара..."

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