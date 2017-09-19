Оранжевые брови Кети Топурии, прозрачное платье Успенской и нимб Лободы. Вот чем удивляли звезды на «Новой волне — 2017»!

В последние дни и на церемонии закрытия звезды старались успеть показать публике себя с самой лучшей стороны. Они принаряжались и изощрялись, создавая свой образ с особой тщательностью. Что у них получилось, ты можешь увидеть сам. Ведь главный критик всегда зритель.

Любовь Успенская

Scanpix/Sputnik

Любимая всеми исполнительница шансона удивила. Красное полупрозрачное платье, соблазнительные кружева. Такая эпатажность сразу привлекла фотографов. Всё хорошо, если бы не одно но: уважаемой женщине как-никак 63 года.

Полина Гагарина

Scanpix/Sputnik

Девушка была на высоте. Согласись, чем-то напоминает Мэрилин Монро. Интересно, она намеренно создавала похожий образ?

Кети Топурия

Scanpix/Sputnik

Вокалистка группы «А'Студио» славится своей неординарностью. Какие волосы! Жаль, ненастоящие. Но всё равно красиво. А вот предназначение рыжих бровей разгадать трудно...

Scanpix/Sputnik

Группа «ВИА Гра»

Scanpix/Sputnik

Одежда девушек соответствует выбранному ими сценическому образу. Они решили, что должны возбуждать, и всё для этого сделали. Черные мини-платья, шпильки, ниспадающие волосы, колготки в сетку, декольте и критическая длина наряда. Мужчинам понравилось.

Алсу

Scanpix/Sputnik

Певица постоянно экспериментирует. Цвета ей подходят, а вот фасоны — виртуозные. Как говорят в народе, на любителя.

Светлана Лобода

Scanpix/Sputnik

Надо чем-то удивлять. Пошлостью уже пробовала, пришло время святости. Думаю, это нимб. Мне нравится, необычно.

Валерия

Scanpix/Sputnik

Она держит себя в форме и выбирает то, что подчеркивает фигуру. В приталенном комбинезоне классического черного цвета блондинка выглядит отлично.

Вера Брежнева

Scanpix/Sputnik

Платье супер: легкое, разлетающееся, подчеркивающее талию, царственное. Но почему у певицы розовые волосы и красные стрелки на глазах?

Ирина Аллегрова

Scanpix/Sputnik

«Императрица» решила в этот раз не шалить. Черная с золотом накидка еще раз подчеркнула ее царственный статус, которому она соответствует уже много лет.

Кристина Орбакайте

Scanpix/Sputnik

Настоящая леди. Голливудская укладка делает ее похожей на звезду американских фильмов ретро. А вот туфли точно из современности. И как только ей удалось устоять на такой платформе?

Анжелика Варум

Scanpix/Sputnik

Такая нежная и хрупкая Анжелика вдруг решила измениться. Лично мне она в этот раз напомнила подругу Мэрилина Мэнсона.

Подражать знаменитостям или нет — дело твое. Ведь селебити всегда стараются для зрителя и работают на публику. «Новая волна — 2017» была для звезд шансом напомнить о себе. И все они надеялись быть замеченными. Это у них точно получилось.

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