Вдова Честера Беннингтона показала видео, снятое за 36 часов до его смерти

Имя певца стало знаковым не только для американской рок-музыки, оно было на слуху у многих людей. Даже те, кто не были поклонниками группы, наверняка оценили знаменитые композиции «Numb» и «In the End».

Фанаты по всему миру задавались вопросом: как Честер мог это сделать? Как можно пережить столько сложных периодов в жизни и капитулировать в конце концов? И как быть нам среди горя и бед, если сильнейшие сдаются?

Преждевременный уход Беннингтона оставил по себе много вопросов, ответы на которые мы никогда уже не узнаем.

У певца остались шестеро детей и безумно любившая его жена — Талинда Бентли. Вчера его супруга разместила в своем Твиттере видео с Честером за 36 часов до его смерти.

«Следующий твит будет самым личным среди тех, которые я написала. Я покажу вам это для понимания, что у депрессии нет лица и настроения», - рассказала женщина.