Эстонская шаманка Ану станет фавориткой новой «Битвы экстрасенсов»? Смотрите сами!

Несмотря на то, что имена участников держатся в секрете, а передача еще не стартовала, ее уже успели назвать одной из самых необычных и захватывающих за десятилетнюю историю проекта.

Как писал ранее портал Limon.ee, победительница эстонской «Битвы экстрасенсов» шаманка Ану стала участницей кастинга в новый сезон аналогичного шоу на российском телеканале ТНТ.

В промо-ролик 18 сезона телешоу вошли кадры с кастинга, в котором приняла участие шаманка из Эстонии. Несмотря на то, что доподлинно известно о том, примет Ану участие в шоу или нет, мы узнаем только 23 сентября, очевидно, что она неплохо показала себя на кастинге, так как в ролики обычно включают только самых ярких участников.

Эстонская шаманка появляется в ролике уже на первых секундах.

На днях было опубликовано и фото с кастинга на 18-й сезон шоу «Битвы экстрасенсов». Шаманка Ану гордо вышагивает прямо посередине первого ряда процессии из желающих пробиться в новый сезон рейтингового шоу.

Пресс-служба шоу «Битва экстрасенсов»

Неизвестно, сыграли ли в этом свою роль продюсеры шоу или Ану просто настолько уверена в себе, что никому не уступила свое место, но все обстоятельства указывают на то, что шаманка хорошо показала себя на отборочных испытаниях и, очевидно, станет одной из самых ярких участников сезона.

Ежегодно претенденты на участие в проекте проявляют максимум фантазии, чтобы привлечь внимание продюсеров. Однако на ведущего программы Марата Башарова сложно произвести впечатление странными поступками, ведь он проводит собственное испытание и может назвать своих фаворитов, пишет СтарХит.

«Начинается новый сезон, и ты видишь новых сильных и достойных экстрасенсов. Их, кстати, сразу можно отличить от тех, кто прикрывается устрашающими взглядами, огнем, какими-то атрибутами, но на деле ничего не стоит. Особенно могу отметить то, что большая часть ясновидящих 18-го сезона, с которыми мне удалось пообщаться, главной своей целью участия видят помощь людям! Не славу, не доказательство своих умений, а именно помощь. Это дорогого стоит! Потому что настоящий экстрасенс выкладываются на испытаниях по полной, отдает очень много сил.

Я могу сказать, что провел с участниками нового сезона свое собственное «маратобашаровское» испытание и уже определил для себя пятерку сильнейших. И я думаю, что не ошибусь, потому что этот сезон «Битвы» для меня 11-й, я уже разбираюсь в участниках. Но имен никаких не назову, узнаете все сами 23 сентября на ТНТ!» - рассказал ведущий.