В Таллинне выступит Юрий Шатунов: мы спешим подарить вам билеты!

Его концерты собирают полные залы уже на протяжении многих лет. И это естественно, ведь, с конца 80-х творчество Юрия Шатунова, его жизнь, его невообразимая история переплелись воедино, и не могут оставить нас равнодушными.

В конце 80-х редко можно было встретить подростка, который бы не был очарован «Белыми розами», «Тающим снегом», «Седой ночью» и «Розовым вечером».

Готовы вспомнить старые хиты и услышать новые песни Юрия Шатунова, окунуться в атмосферу юности и романтики, тогда не пропустите этот концерт!

ВНИМАНИЕ! Среди своих читателей Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Юрия Шатунова. Условия розыгрыша ищите на нашей официальной страничке в Facebook!