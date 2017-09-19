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В Таллинне выступит Юрий Шатунов: мы спешим подарить вам билеты!

Внимание! Розыгрыш!

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Юрий Шатунов | ФОТО: Промо

Концерт Юрия Шатунова пройдет 2 декабря в таллиннском столичном клубе Cathouse.

Его концерты собирают полные залы уже на протяжении многих лет. И это естественно, ведь, с конца 80-х творчество Юрия Шатунова, его жизнь, его невообразимая история переплелись воедино, и не могут оставить нас равнодушными.

В конце 80-х редко можно было встретить подростка, который бы не был очарован «Белыми розами», «Тающим снегом», «Седой ночью» и «Розовым вечером».

Готовы вспомнить старые хиты и услышать новые песни Юрия Шатунова, окунуться в атмосферу юности и романтики, тогда не пропустите этот концерт!

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