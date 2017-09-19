Иван Ургант возмутил циничной шуткой о Великой Отечественной войне

Председатель российского Национального родительского комитета и эксперт Общественной палаты Ирина Волынец на своей официальной страничке в социальной сети Facebook опубликовала объемный пост, в котором в пух и прах раскритиковала телеведущего и шоумена Ивана Урганта, передают Dni.

Она написала, что Иван ей стал омерзителен после того, как пошутил не в нужном месте. "Я считаю, что через несколько мгновений после страшных кадров войны, после трагической гибели одного из главных героев фильма грубо стебаться на тему ВОВ – это верх цинизма и безвкусицы", – написала Волынец.

Общественнице не понравилась шутка Урганта, пытавшегося "воскресить" популярного актера Алексея Кравченко, бывшего на сей раз гостем передачи (он сыграл погибшего смертью храбрых героя фильма Макара Морозова), сказав ему, что он не получит гонорар за участие в сериале. "Весь ужас происходящего "юмора" отягощается тем, что эта несмешная на самом деле шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель еще не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране", – объяснила причину своего возмущения Волынец.

Женщина уверена, что всему виной погоня за рейтингами. "Полное отсутствие чувства меры, такта, бездонная пропасть между этим зажравшимся телеведущим и нормальным психически здоровым человеком. Позор редакции (если таковая имеется), не удивлюсь, если Ургант без согласования с кем бы то ни было вытворяет такие жуткие ляпы, от которых на душе становится тяжело", – выразила предположение общественница.

Уже в комментариях к своему гневному посту Волынец заявила о том, что Урганту следует покинуть Первый канал. "Пора гнать его взашей с нашего ТВ. Заигрался..." – заявила Ирина Волынец.