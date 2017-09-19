Свежая фотография Елены Малышевой вызвала недоумение у зрителей

Фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала на своей официальной страничке в Instagram совместное фото с бессменной ведущей передач "Здоровье" и "Жить здорово!" Еленой Малышевой. И если поклонники рассыпались в комплиментах Ирине, то Елена вызвала у них недоумение.
Пользователи Сети обратили внимание на лицо Елены Малышевой. По их мнению, ведущая явно что-то сделала со своей внешностью. В частности, комментаторы выразили уверенность, что Елена переборщила с уколами красоты. "Такое чувство что Малышева перестаралась с растяжкой лица или ботоксом", "да не то слово, кажется треснет сейчас по всем швам", "Малышева лицо переколола", "Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости (я не об Ирине, конечно)", – высказались подписчики Слуцкой.