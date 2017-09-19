Свежая фотография Елены Малышевой вызвала недоумение у зрителей

Пользователи Сети обратили внимание на лицо Елены Малышевой. По их мнению, ведущая явно что-то сделала со своей внешностью. В частности, комментаторы выразили уверенность, что Елена переборщила с уколами красоты. "Такое чувство что Малышева перестаралась с растяжкой лица или ботоксом", "да не то слово, кажется треснет сейчас по всем швам", "Малышева лицо переколола", "Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости (я не об Ирине, конечно)", – высказались подписчики Слуцкой.

A post shared by Ирина Слуцкая, (@i.slutskaya) on Sep 18, 2017 at 12:27pm PDT