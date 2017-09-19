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Розыгрыш, от которого текут слюнки: десять счастливчиков выиграют необычное мороженое от Jähvel!

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ФОТО: Jähvel

Не представляешь своей жизни без сладостей и никогда не откажешься попробовать что-нибудь новенькое? Тогда не пропусти наш мегарозыгрыш необычного мороженого в кафе Jähvel, расположенного в столичном торговом центре Lasnamäe Centrum!

Jähvel

Портал Limon.ee и Jähvel порадует десятерых счастливчиков вкуснейшими айс-роллами, которые приготовят прямо на глазах у победителей!

Jähvel

Что же такое айс-ролл в Jähvel? Это мороженое, которое состоит из свежих фруктов и ягод или сладостей на основе одного из пяти видов мороженого: ванильного, шоколадного, кофейного, кокосово-миндального или мороженого со вкусом зеленого чая матча.

Jähvel

Готовится айс-ролл прямо у вас на глазах в течение пары минут. Приготовление айс-рола – это еще и интересное, красивое и занимательное шоу!

A post shared by Jähvel (@jahvel.eesti) on

Итак, уже 26 сентября мы объявим имена ДЕСЯТЕРЫХ счастливчиков! Каждый из победителей сможет подрадовать себя и своего друга вкуснейшим мороженым в любое удобное для него время!

Уже текут слюнки! Тогда читай условия нашего сладкого розыгрыша!

→ Поставить отметку Like/Нравится странице Limon в Facebook, если это не было сделано раньше;

→ Поделиться в своей хронике этой публикацией;

→ В комментариях к этому посту указать имя того, с кем разделите свой приз!

ТОРОПИТЕСЬ! Розыгрыш состоится уже во вторник, 26 сентября. Имена победителей, каждому из которых достанутся по два айс-ролла, мы объявим в комментариях. Удачи в игре!

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