Розыгрыш, от которого текут слюнки: десять счастливчиков выиграют необычное мороженое от Jähvel!

Не представляешь своей жизни без сладостей и никогда не откажешься попробовать что-нибудь новенькое? Тогда не пропусти наш мегарозыгрыш необычного мороженого в кафе Jähvel, расположенного в столичном торговом центре Lasnamäe Centrum!
Jähvel
Портал Limon.ee и Jähvel порадует десятерых счастливчиков вкуснейшими айс-роллами, которые приготовят прямо на глазах у победителей!
Jähvel
Что же такое айс-ролл в Jähvel? Это мороженое, которое состоит из свежих фруктов и ягод или сладостей на основе одного из пяти видов мороженого: ванильного, шоколадного, кофейного, кокосово-миндального или мороженого со вкусом зеленого чая матча.
Jähvel
Готовится айс-ролл прямо у вас на глазах в течение пары минут. Приготовление айс-рола – это еще и интересное, красивое и занимательное шоу!
Итак, уже 26 сентября мы объявим имена ДЕСЯТЕРЫХ счастливчиков! Каждый из победителей сможет подрадовать себя и своего друга вкуснейшим мороженым в любое удобное для него время!
Уже текут слюнки! Тогда читай условия нашего сладкого розыгрыша!
→ Поставить отметку Like/Нравится странице Limon в Facebook, если это не было сделано раньше;
→ Поделиться в своей хронике этой публикацией;
→ В комментариях к этому посту указать имя того, с кем разделите свой приз!
ТОРОПИТЕСЬ! Розыгрыш состоится уже во вторник, 26 сентября. Имена победителей, каждому из которых достанутся по два айс-ролла, мы объявим в комментариях. Удачи в игре!