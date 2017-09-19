Почему категорически нельзя спать напротив зеркала

Еще наши бабушки крайне осторожно и аккуратно относились к зеркалам, причем даже неважно, к какой вере или культуре причислял себя человек, ведь зеркало было своеобразным предметом практически для всех вероисповеданий, народов и культур мира. Существовало твердое правило – человек, который спит, не должен отражаться в зеркале, пишет Cluber.

На самом деле причин возникновения этой приметы много. Во-первых, считается, что астральный дух, который вылетает из тел людей во время их сна, может затягиваться в зазеркалье, из которого выбраться порой бывает невозможно. Во-вторых, существует мнение, что именно зеркала «высасывают» из человека его потенциал и положительную энергию, что впоследствии негативно сказывается на здоровье человека и его самочувствии. Говорят, что такие люди часто мучаются от бессонницы, а также плохо чувствуют себя даже после продолжительного сна, становятся нервными и раздражительными.

Именно по этим причинам советуют убирать зеркала из спален или завешивать их, чтобы во время сна человек смог полноценно отдохнуть, восстановить свои силы и расслабиться.

Кроме того, в ночное время бывает не очень приятно увидеть свое отражение в зеркале: светотени играют с нами в неприятные игры, пугая людей, создавая страшные образы и некрасивые картинки.

Говорят также, что именно отражение супружеского ложа в зеркале как бы притягивает возможную измену. Ситуация усугубляется еще сильнее, если в зеркале отражается также входная дверь в спальню. Многие люди считают все эти поверья глупыми мифами, не имеющими под собой логичного обоснования. Большому количеству людей ничего не мешает засыпать возле зеркала, они прекрасно спят и не жалуются ни на здоровье, ни на супружескую неверность. Если это так, то, вероятно, зеркало вам не будет помехой и в дальнейшем.

Однако мало людей спорит о том, что зеркала способны «впитывать» старую энергетику, старые ссоры и неприятности, сохранять в себе негативные эмоции. Именно по этой причине, когда освящают помещение, особое внимание уделяют старым зеркалам.

Христиане считают, что зеркала необходимо закрыть в доме, где умер человек, и не открывать их до 40 дней со дня смерти, то есть до тех пор, пока душа умершего человека не покинет Землю. Закрывать зеркала нужно, чтобы душа покойника не отражалась в зеркалах после смерти и не пугала жителей квартиры.

Если рассматривать примету запрета спать возле зеркала с позиции старорусских традиций, можно вспомнить о том, что большинство рождественских гаданий были связаны с зеркалами, люди считали также, что смотреть в разбитое зеркало нельзя. Говорили бабушки, что даже разбить зеркало – означает быть 7 лет несчастливым. Беременным женщинам, а также женщинам после родов или менструации не рекомендовали подолгу красоваться возле зеркал, так как их магические силы могут оказаться сильнее ослабленного женского организма. Древнерусские приметы поясняли, почему нельзя спать возле зеркала. Они говорили о том, что ночью в зеркале живет двойник, который может украсть душу во время сна.