Фото: 41-летняя Екатерина Гусева показала живот

Накануне, 18 сентября, в столичном Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова состоялась торжественная церемония награждения театральной премии "Хрустальная Турандот". На сцену вышли такие знаменитые в театральной тусовке люди как актер Виктор Раков, литовский сценограф Адомас Яцовскис, актриса Нонна Гришаева и многие другие.

Однако особое внимание публики привлекла артистка театра, кино и мюзиклов Екатерина Гусева. Вначале актриса появилась на сцене в лаконичном черном наряде, напоминающем накидку. А затем, легким движением руки развязав тонкий поясок, Гусева скинула с себя одежду, продемонстрировав идеальную фигуру в наряде восточного стиля. Грудь актрисы прикрывал широкий бюстгальтер, а на бедрах красовалась длинная юбка с разрезом.

Scanpix/Sputnik

Неожиданное преображение Екатерины нашло отклик в зале. Зрители одобрительно зааплодировали. Не остались в стороне и многочисленные поклонники Гусевой в интернете. Фанаты, увидев фотографии, осыпали артистку комплиментами.

Возможно, Екатерина Гусева излучает счастье, довольство и сексуальность потому, что ее жизнь удалась. "Я абсолютно счастливый человек. Я люблю и я любима. И так было всегда. Дай Бог, чтоб так было всегда и ничего не менялось", – призналась в недавнем интервью Екатерина Гусева.