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Олеся Судзиловская сразила «лапками на груди» в «голом» наряде (ФОТО)

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ФОТО: Maks Vetrov/Sputnik

43-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая в январе стала мамой во второй раз, очень быстро пришла в форму после родов. Она не только делится с фанатами снимками в бикини, но и с гордостью демонстрирует свою стройную фигуру в откровенных нарядах.

15 сентября в Ялте состоялось открытие второго международного кинофестиваля «Евразийский мост». Мероприятие посетили многие звездные гости, среди которых были Эвелина Бледанс в компании продюсера Никиты Владимирова — внука Алисы Фрейндлих, Екатерина Носик, Сергей Шакуров, Алена Чехова и другие.

Все внимание фотографов было приковано к Олесе Судзиловской, которая появилась на красной ковровой дорожке в черном элегантном наряде с прозрачным верхом от Anastasia Zadorina и украшениях Damiani.

Образ дополнили элегантная укладка, нюдовый маникюр и макияж с акцентом на глаза.

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

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