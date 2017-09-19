Олеся Судзиловская сразила «лапками на груди» в «голом» наряде (ФОТО)

43-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая в январе стала мамой во второй раз, очень быстро пришла в форму после родов. Она не только делится с фанатами снимками в бикини, но и с гордостью демонстрирует свою стройную фигуру в откровенных нарядах.
15 сентября в Ялте состоялось открытие второго международного кинофестиваля «Евразийский мост». Мероприятие посетили многие звездные гости, среди которых были Эвелина Бледанс в компании продюсера Никиты Владимирова — внука Алисы Фрейндлих, Екатерина Носик, Сергей Шакуров, Алена Чехова и другие.
Все внимание фотографов было приковано к Олесе Судзиловской, которая появилась на красной ковровой дорожке в черном элегантном наряде с прозрачным верхом от Anastasia Zadorina и украшениях Damiani.
Образ дополнили элегантная укладка, нюдовый маникюр и макияж с акцентом на глаза.
Фото: Scanpix
Фото: Scanpix
Фото: Scanpix