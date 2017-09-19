Олеся Судзиловская сразила «лапками на груди» в «голом» наряде (ФОТО)

15 сентября в Ялте состоялось открытие второго международного кинофестиваля «Евразийский мост». Мероприятие посетили многие звездные гости, среди которых были Эвелина Бледанс в компании продюсера Никиты Владимирова — внука Алисы Фрейндлих, Екатерина Носик, Сергей Шакуров, Алена Чехова и другие.

Все внимание фотографов было приковано к Олесе Судзиловской, которая появилась на красной ковровой дорожке в черном элегантном наряде с прозрачным верхом от Anastasia Zadorina и украшениях Damiani.

Образ дополнили элегантная укладка, нюдовый маникюр и макияж с акцентом на глаза.

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix