Чем запомнится этот день: читай гороскоп на 19 сентября

В личных отношениях маловато ясности. Люди, чувствующие себя неуверенно, сомневающиеся в чувствах окружающих, могут прибегать к разнообразным манипуляциям, что лишь повлечет за собой усугубление существующих проблем. Более удачным будет день для тех, кто привык к открытости и не боится брать на себя ответственность за принятие решений.

Овен

Овны видят цель и идут к ней, не обращая внимания на преграды. Такая жизненная позиция заслуживает уважения, но вот только близким представителей данного знака придется нелегко. Дело в том, что, набив очередную «шишку», Овны начнут требовать утешения, внимания и заботы, и будут страшно обижены, если им откажут, пишет Дворец. Старшие родственники, привыкшие к подобному поведению, готовы и пожалеть, и поддержать вас в нужный момент, а вот реакция любимого человека едва ли порадует.

Звезды советуют настроиться на позитивный лад и сосредоточиться на делах, обещающих приятные эмоции – поездках, посещении увеселительных заведений, шопинге. Не стоит забывать и о своем хобби: любимое занятие подарит немало радости.

Телец

Очень удачный день, обещающий Тельцам радость встреч, приятные совпадения, решение многих вопросов и проблем. Свойственная представителям данного знака практичность сегодня становится отличным помощником; именно благодаря ей можно не опасаться стать пленником иллюзий или соблазниться запретным плодом.

Расширяется круг общения, причем в числе новых знакомых есть не просто симпатичные, но и очень влиятельные люди, способные помочь вам в решении профессиональных проблем. Близкие люди относятся к вам с пониманием, едва ли не угадывают многие ваши желания. Решившись на романтическое признание, вы сможете в корне изменить личную жизнь.

Близнецы

Очень сильно влияние позитивных тенденций, у Близнецов есть возможность многого добиться, осуществить давние идеи. Подходящий день для учебы и саморазвития, изучения философии, духовных практик. Восприимчивость к прекрасному также очень высока, можно посетить музей, художественную галерею, концерт классической музыки.

Перемены в семье не носят радикального характера, но все же весьма ощутимы: более мирной и дружелюбной становится атмосфера, безболезненно проходит обсуждение важных вопросов. Возможно восстановление романтических и дружеских отношений, но лишь в том случае, если вы хорошо усвоили уроки судьбы и не собираетесь повторять свои ошибки.

Рак

Во всех отношениях благоприятный и удачный день, единственное, что вызывает беспокойство – это снижение жизненного потенциала. Ракам стоит задуматься об отдыхе, составить свои планы так, чтобы избежать чрезмерных нагрузок и перенапряжения. Не исключены интересные предложения о сотрудничестве, возможно появление новых источников дохода.

Наиболее серьезные проблемы вы сможете решить при участии близких: нет никакой необходимости играть героическую роль единственного воина в поле. В романтических отношениях не стоит торопиться: дайте любимому человеку возможность проявить инициативу, сделать первый шаг.

Лев

Очень удачный день. Единственное, что противопоказано Львам – это серьезные физические нагрузки, поэтому от изматывающих занятий спортом или сельскохозяйственных работ лучше отказаться. В остальном же день складывается хорошо, дела завершаются удачно, появляется немало поводов для гордости собой.