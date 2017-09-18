Фото: набравшую лишний вес солистку «Города 312» сложно узнать на новых фото

Недавно в гостях у участников «Новой Фабрики звезд» побывала группа «Город 312».

После этой встречи на официальной странице телеканала Муз ТВ, где и транслируется это реалити-шоу, появился снимок, увидев который, многие поклонники поп-рок-коллектива сначала пришли в недоумение.