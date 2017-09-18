Фото: набравшую лишний вес солистку «Города 312» сложно узнать на новых фото
18 сентября 2017 г., 16:45
Неожиданная бьюти-трансформация 46-летнего лидера группы «Город 312» Светланы Назаренко сильно удивила многочисленных поклонников. Они отметили, что певица настолько поправилась, что теперь ее с трудом можно узнать на новых фото.
Недавно в гостях у участников «Новой Фабрики звезд» побывала группа «Город 312».
После этой встречи на официальной странице телеканала Муз ТВ, где и транслируется это реалити-шоу, появился снимок, увидев который, многие поклонники поп-рок-коллектива сначала пришли в недоумение.
/ Instagram/MuzTV