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Фото: набравшую лишний вес солистку «Города 312» сложно узнать на новых фото

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ФОТО: Vitaliy Belousov/RIA Novosti

Неожиданная бьюти-трансформация 46-летнего лидера группы «Город 312» Светланы Назаренко сильно удивила многочисленных поклонников. Они отметили, что певица настолько поправилась, что теперь ее с трудом можно узнать на новых фото.

Недавно в гостях у участников «Новой Фабрики звезд» побывала группа «Город 312».

После этой встречи на официальной странице телеканала Муз ТВ, где и транслируется это реалити-шоу, появился снимок, увидев который, многие поклонники поп-рок-коллектива сначала пришли в недоумение.

/ Instagram/MuzTV

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