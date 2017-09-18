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Народ молится за госпитализированного Караченцова

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Николай Караченцов. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Весть о госпитализации Николая Караченцова взбудоражила СМИ и интернет. Пользователи Сети немедленно отреагировали на информацию – они молятся о здоровье артиста.

Недавно Николай Караченцов и его супруга Людмила Поргина стали гостями двух популярных ток-шоу. Тогда и речи не шло о том, что артист себя плохо чувствует. Тем удивительнее оказалась сегодняшняя информация о срочной госпитализации популярного актера. Некоторые СМИ и вовсе заявили, что состояние любимца публики тяжелое, пишут Dni.

Пользователи интернета немедленно отреагировали на известие. Они молятся за Караченцова и желают ему скорейшего выздоровления. "Сколько испытаний выпало на его долю! Желаю ему здоровья, удачи, силы духа и хороших эмоций", "Здоровья ему. Храни его Господь", "Жалко его", "Как я люблю Николая Караченцова! Сколько на его счету легендарных ролей! Он привнес в искусство столько неподражаемых образов! В каждой роли невероятно самобытен! И как же несправедливо то, что с ним случилось! Храни его Бог!" – высказались поклонники.

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