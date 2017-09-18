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Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф выдал красавицу-дочь замуж

Поздравляем!

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ФОТО: Erakogu

Вице-мэр Таллина Калле Кландорф и его супруга, известная в Эстонии преподаватель танцев Мерли Кландорф, на минувших выходных выдали свою дочь Хейли Кландорф замуж.

Директор по продажам Eesti Meedia, 38-летняя Хейли Кландорф вышла замуж за своего возлюбленного, 41-летнего директора по продажам Õhtuleht Маарека Яарвесоо. Дочь вице-мэра Таллинна теперь будет носить двойную фамилию Кландорф-Ярвесоо.

Церемония бракосочетания прошла в субботу, 16 сентября, в замке Кейла-Йоа.

В семье Кландорф-Ярвесоо растет шестилетний сын Марсель.

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