Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф выдал красавицу-дочь замуж

Директор по продажам Eesti Meedia, 38-летняя Хейли Кландорф вышла замуж за своего возлюбленного, 41-летнего директора по продажам Õhtuleht Маарека Яарвесоо. Дочь вице-мэра Таллинна теперь будет носить двойную фамилию Кландорф-Ярвесоо.

Церемония бракосочетания прошла в субботу, 16 сентября, в замке Кейла-Йоа.

В семье Кландорф-Ярвесоо растет шестилетний сын Марсель.