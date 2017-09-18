Взгляните, какой красавец скрывается за гримом клоуна-убийцы из «Оно» на самом деле!

«Оно» уже вторую неделю занимает первое место по кассовым сборам в мировом прокате, режиссёр Андрес Мускетти уже готовится снять продолжение. А тем временем больше всего внимания публики приковано к актеру Биллу Скарсгарду, исполнившего роль жуткого клоуна Пеннивайза. Сейчас об этом симпатичном парне не говорят только ленивые. Отмечается, что швед Билл Скарсгард и без грима обладает жутким обаянием.

Фото: Scanpix

Так, в Сети появилось видео, в котором Билл повторяет странную и зловещую улыбку клоуна из «Оно». Причем на нем нет грима, никто не обрабатывает кадры компьютерной графикой. Но и этого достаточно, чтобы фанаты восхитились.

A post shared by PP3 i Sveriges Radio P3 (@srpp3) on Sep 8, 2017 at 5:47am PDT

Кстати, сейчас ведется разработка сиквела «Оно». Во второй части клоуна-убийцу вновь сыграет Билл Скарсгард.

Фото: Scanpix

Напомним, что по сценарию «Оно», адаптированному по роману Стивена Кинга, городок в штате Мэн терроризирует загадочный убийца. Зло предстает в образе клоуна по имени Пеннивайза, который заманивает детей шариками, помпонами и мороженым.