Николай Караченцов экстренно госпитализирован

В Москве из-за резкого ухудшения здоровья госпитализирован Николай Караченцов. Как сообщают Dni со ссылкой Telegram-канал MАSH, его положили на некоторое время в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Назначено экстренное обследование головного мозга, актера доставили в отделение нейрохирургии.

Врачи пока отказываются давать какие-то прогнозы и комментарии. По слухам, положение очень серьезное и тревожное. Медики обещают сделать все возможное, чтобы спасти кумира миллионов.

Напомним, что в ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Его отправили в Институт Склифосовского, где Караченцов 26 дней пролежал в коме. После длительного процесса выздоровления стало очевидным, что продолжать актёрскую карьеру он не может по инвалидности.

Спустя ровно 12 лет 72-летний артист снова попал в ДТП, после которого актера обследовали в больнице и обнаружили затемнение в легком. 68-летняя супруга артиста Людмила Поргина отвезла его в больницу в Германию, где Николай повторно прошел обследование.