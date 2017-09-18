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Подсмотрели! Лариса Гузеева выступила в Таллинне

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Лариса Гузеева | ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Вчера в Таллинне прошел долгожданный комедийный спектакль «Курица» с Ларисой Гузеевой в главной роли.

В столичном Центре русской культуры в этот вечер собрался полный зал. Ларису Гузееву таллиннская публика встретила цветами и восторженными аплодисментами.

Стоит отметить, что знаменитая актриса и телеведущая выглядела великолепно, даже несмотря на то, что на протяжении спектакля не меняла нарядов, а предстала перед зрителями в спортивном костюме. И хотя съемка во время спектакля была запрещена, читатели Limon.ee поделились с порталом снимками с мобильного телефона.

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