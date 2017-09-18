Подсмотрели! Лариса Гузеева выступила в Таллинне

В столичном Центре русской культуры в этот вечер собрался полный зал. Ларису Гузееву таллиннская публика встретила цветами и восторженными аплодисментами.

Стоит отметить, что знаменитая актриса и телеведущая выглядела великолепно, даже несмотря на то, что на протяжении спектакля не меняла нарядов, а предстала перед зрителями в спортивном костюме. И хотя съемка во время спектакля была запрещена, читатели Limon.ee поделились с порталом снимками с мобильного телефона.