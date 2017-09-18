Кучеряво! Cтилист и телеведущий Анатолий Эйн живет в торговом центре Viru

В торговом центре Viru, расположенном в самом сердце эстонской столицы, находится комплекс жилых квартир люкс-класса. Удивительный вид открывается из их окон – на современные таллиннские высотки и на Старый город одновременно.

Как выяснилось, хозяин одной такой шикарной квартиры – эстонский стилист и ведущий программы «Модное утро» 34-летний Анатолий Эйн, пишет Kroonika Kodu-eri!

57-метровая квартира в торговом центре Viru – третье жилье эстонской знаменитости. Оказывается, Анатолий давно мечтал о квартире с шикарным видом на самый центр столицы, и чтобы на застекленном балконе можно было пить кофе даже в феврале. И вот мечты сбылись!