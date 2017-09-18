Актриса Юлия Рутберг поразила публику новым лицом. Что она с собой сделала?!

Недавно актриса посетила открытие нового сезона в театре имени Вахтангова. Поклонники поспешили отметить, что Рутберг изменилась практически до неузнаваемости. По их мнению, женщина сделала ринопластику, а также подтяжку, чтобы избавиться от мимических морщин, пишет Starhit.

Фанаты уверены, что подобное преображение преображение портит 52-летнюю Юлию.. По их мнению, звезда лишилась природной индивидуальности, которая когда-то ее и прославила. К тому же, лицо Рутберг стало выглядеть как маска. Поклонники уверены, что теперь артистке будет гораздо сложнее выражать эмоции.

«Зачем же так очевидно исправлять себя? Стареть нужно красиво, это ведь естественный процесс», «Юлия, остановитесь, вы теряете природную красоту», «А как по мне она выглядит отлично. Следит за собой, и в этом нет ничего плохого», - делились мнением поклонники звезды.