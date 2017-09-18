В Москве умер Зураб Соткилава
18 сентября 2017 г., 10:40
Народный артист скончался на 81-м году жизни. О причине смерти пока не сообщается, передает Life.
Народный артист СССР Зураб Соткилава ушёл из жизни в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Большого театра Владимира Урина.
"У него была тяжёлая болезнь, с которой он боролся до конца", — пояснил Урин. Причина смерти пока не сообщается. Отмечается, что о дате и месте прощания станет известно позже.
В 2015 году стало известно, что оперный певец победил рак.
Зураб Соткилава — знаменитый российский и грузинский оперный певец, народный артист СССР. В 1973 году он дебютировал в Большом театре в Москве, а уже в следующем году вошел в оперную труппу. Также Соткилава занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории.