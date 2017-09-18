Николь Кидман стала лучшей актрисой по версии «Эмми»

Николь Кидман получила телевизионную премию «Эмми» 2017, церемония вручения которой состоялась в вечером воскресенья, 17 сентября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. 50-летнюю актрису наградили за ее роль в проекте «Большая маленькая ложь».

В сериале она сыграла жену жестокого тирана-мужа, в роли которого выступает Александр Скарсгард. В своей речи на сцене Николь поблагодарила «Эмми» за то, что «премия помогает проливать свет на проблему домашнего насилия».

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Проект «Большая маленькая ложь», кроме прочего, получил «Эмми» как лучший мини-сериал.