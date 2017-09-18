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Певица МакSим сильно поправилась (ВИДЕО)

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МакSим | ФОТО: Instagram/maksim.music.ru

Поклонники раскритиковали известную певицу певицу за ее внешний вид.

До недавнего времени поклонники МакSим переживали, что певица страдает от анорексии. Марина (настоящее имя МакSим) никогда не была обладательницей пышных форм, и даже во время беременностей не набирала лишнего веса.

Недавно МакSим стала гостьей радиостанции “Новое радио”, где появилась в простом спортивном костюме без макияжа. Параллельно с эфиром на «Новом радио» на его сайте велась видеотрансляция, где зрители увидели округлившиеся щёки артистки.

Пользователи в комментариях дружно удивляются разительным переменам во внешности певицы. Некоторым из них показалось, что лицо МакSим опухло, другие - высказывают предположение, что певица злоупотребляет алкоголем.

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