Певица МакSим сильно поправилась (ВИДЕО)

18 сентября 2017 г., 09:16
Поклонники раскритиковали известную певицу певицу за ее внешний вид.
До недавнего времени поклонники МакSим переживали, что певица страдает от анорексии. Марина (настоящее имя МакSим) никогда не была обладательницей пышных форм, и даже во время беременностей не набирала лишнего веса.
Недавно МакSим стала гостьей радиостанции “Новое радио”, где появилась в простом спортивном костюме без макияжа. Параллельно с эфиром на «Новом радио» на его сайте велась видеотрансляция, где зрители увидели округлившиеся щёки артистки.
Пользователи в комментариях дружно удивляются разительным переменам во внешности певицы. Некоторым из них показалось, что лицо МакSим опухло, другие - высказывают предположение, что певица злоупотребляет алкоголем.