Певица МакSим сильно поправилась (ВИДЕО)

До недавнего времени поклонники МакSим переживали, что певица страдает от анорексии. Марина (настоящее имя МакSим) никогда не была обладательницей пышных форм, и даже во время беременностей не набирала лишнего веса.

Недавно МакSим стала гостьей радиостанции “Новое радио”, где появилась в простом спортивном костюме без макияжа. Параллельно с эфиром на «Новом радио» на его сайте велась видеотрансляция, где зрители увидели округлившиеся щёки артистки.

Пользователи в комментариях дружно удивляются разительным переменам во внешности певицы. Некоторым из них показалось, что лицо МакSим опухло, другие - высказывают предположение, что певица злоупотребляет алкоголем.