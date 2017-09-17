Как время рождения влияет на судьбу и характер человека

Влияние каждой планеты наиболее сильно в определенное время. Нумерологи делят сутки на периоды, равные двум часам, и именно в такие промежутки конкретная планета оказывает особое воздействие на характер рожденного, пишет Клубер.

24:00 — 02:00, планета Меркурий

Люди, рожденные в этот промежуток времени, наделены любопытством. Часто оно помогает разобраться с трудными вопросами в работе и учебе, но и весомо портит жизнь окружающим. Любопытствующие, рожденные с 12 до 2 часов ночи, могут сильно подпортить отношения с близкими людьми, но благодаря природной общительности и активности способны немного сгладить неприятное впечатление человека, «сующего нос» в чужие дела.

02:00 — 04:00, планета Венера

Нумерологи склонны считать, что в характере людей, рожденных в это время, присутствует излишнее трудолюбие. Эти люди не останавливаются перед трудностями, и, если цель поставлена, достигнут ее даже ценой собственного здоровья. В личных отношениях также привыкли добиваться своего, и за редким исключением выбранный ими партнер будет подвергаться постоянному влиянию и вниманию. Однако повышенное чувство собственности зачастую мешает создать крепкую пару из-за желания сделать все по-своему и отказа идти на компромиссы.

04:00 — 06:00, планета Марс

Марс наделяет людей, рожденных в этот промежуток, волевым характером. Они всегда стремятся занять лидерские позиции и не признают ни малейшего намека на ограничение своей свободы. Активность этих людей всегда имеет четкую цель, к которой они идут, невзирая на трудности. Прямолинейность часто мешает им в личных отношениях, потому что люди Марса привыкли говорить всю правду в лицо.

06:00 — 08:00, планета Нептун

Людей, родившихся в эти утренние часы, отличает тонкая натура. Они чувствительны и ранимы, часто замыкаются в себе и занимаются «самокопанием». Нептун наделяет этих людей богатой фантазией, за которой они прячутся от излишне сурового мира. Творчески одаренные, они часто добиваются успехов в искусстве, но им сложно создать семью из-за придуманных идеалов, которые сильно отличаются от действительности.

08:00 — 10:00, планета Уран

Отличительная черта людей, чьим покровителем выступает Уран — готовность оказать помощь окружающим. Они обладают харизмой, к ним тянутся за советом и помощью. Их призвание — врачевание души и тела. Такие люди незаменимы в обществе и всегда готовы прийти на выручку, выслушать, помочь делом и советом. Они могут быть прекрасными учителями, просвещающими и обучающими премудростям жизни.

10:00 — 12:00, планета Сатурн

Под влиянием Сатурна часто рождаются истинные политики и общественные деятели. Они обладают твердым характером и силой воли, не склонны к спонтанным поступкам и размеренно идут по жизни, завоевывая свою репутацию и авторитет. Люди Сатурна вряд ли простят своего обидчика и способны обрушить гнев на того, кто перешел им дорогу. В личной жизни они авторитарны и занимают главенствующие роли, однако при всей твердости являются внимательными и заботливыми партнерами.

12:00 — 14:00, планета Юпитер