Как время рождения влияет на судьбу и характер человека

Время, в которое вы родились, часто определяет основные особенности характера, поведение, личные предпочтения и многое другое. С помощью нумерологии каждый сможет узнать, какая планета оказывает влияние на родившегося в определенное время суток.
Влияние каждой планеты наиболее сильно в определенное время. Нумерологи делят сутки на периоды, равные двум часам, и именно в такие промежутки конкретная планета оказывает особое воздействие на характер рожденного, пишет Клубер.
24:00 — 02:00, планета Меркурий
Люди, рожденные в этот промежуток времени, наделены любопытством. Часто оно помогает разобраться с трудными вопросами в работе и учебе, но и весомо портит жизнь окружающим. Любопытствующие, рожденные с 12 до 2 часов ночи, могут сильно подпортить отношения с близкими людьми, но благодаря природной общительности и активности способны немного сгладить неприятное впечатление человека, «сующего нос» в чужие дела.
02:00 — 04:00, планета Венера
Нумерологи склонны считать, что в характере людей, рожденных в это время, присутствует излишнее трудолюбие. Эти люди не останавливаются перед трудностями, и, если цель поставлена, достигнут ее даже ценой собственного здоровья. В личных отношениях также привыкли добиваться своего, и за редким исключением выбранный ими партнер будет подвергаться постоянному влиянию и вниманию. Однако повышенное чувство собственности зачастую мешает создать крепкую пару из-за желания сделать все по-своему и отказа идти на компромиссы.
04:00 — 06:00, планета Марс
Марс наделяет людей, рожденных в этот промежуток, волевым характером. Они всегда стремятся занять лидерские позиции и не признают ни малейшего намека на ограничение своей свободы. Активность этих людей всегда имеет четкую цель, к которой они идут, невзирая на трудности. Прямолинейность часто мешает им в личных отношениях, потому что люди Марса привыкли говорить всю правду в лицо.
06:00 — 08:00, планета Нептун
Людей, родившихся в эти утренние часы, отличает тонкая натура. Они чувствительны и ранимы, часто замыкаются в себе и занимаются «самокопанием». Нептун наделяет этих людей богатой фантазией, за которой они прячутся от излишне сурового мира. Творчески одаренные, они часто добиваются успехов в искусстве, но им сложно создать семью из-за придуманных идеалов, которые сильно отличаются от действительности.
08:00 — 10:00, планета Уран
Отличительная черта людей, чьим покровителем выступает Уран — готовность оказать помощь окружающим. Они обладают харизмой, к ним тянутся за советом и помощью. Их призвание — врачевание души и тела. Такие люди незаменимы в обществе и всегда готовы прийти на выручку, выслушать, помочь делом и советом. Они могут быть прекрасными учителями, просвещающими и обучающими премудростям жизни.
10:00 — 12:00, планета Сатурн
Под влиянием Сатурна часто рождаются истинные политики и общественные деятели. Они обладают твердым характером и силой воли, не склонны к спонтанным поступкам и размеренно идут по жизни, завоевывая свою репутацию и авторитет. Люди Сатурна вряд ли простят своего обидчика и способны обрушить гнев на того, кто перешел им дорогу. В личной жизни они авторитарны и занимают главенствующие роли, однако при всей твердости являются внимательными и заботливыми партнерами.
12:00 — 14:00, планета Юпитер
Юпитер влияет на характер людей, толкая их на постоянный поиск новых эмоций и впечатлений. Они легко сходятся с людьми и имеют обширный список знакомых как в дружбе, так и в личной жизни. Люди Юпитера находятся в постоянном движении, их не останавливают «падения». Они с примечательным упорством стремятся вперед, не останавливаясь на достигнутом, и постоянно поднимают личную планку.
14:00 — 16:00, планета Плутон
Рожденные в этот промежуток времени зачастую неугомонны и подвижны. Они активны и всегда стремятся достичь поставленных целей. Их не останавливают неудачи, они готовы к собственным промахам. Однако часто люди Плутона начинают «биться головой об стену», не имея возможности свернуть с намеченного пути. В молодости им не хватает степенности и рационального подхода к жизни, что позволило бы им достигать желаемого более разумно.
16:00 — 18:00, планета Венера
Венера наделяет рожденных в вечернее время чуткостью, мягкостью и чувством такта. Люди способны сглаживать острые углы любых конфликтных ситуаций, романтичны и склонны к идеализму во всем. Главной целью своей жизни часто выбирают стремление найти истинную любовь, но на этом пути их ждут частые разочарования и разбитые о суровую реальность романтические идеалы.
18:00 — 20:00, планета Меркурий
Это время под влиянием Меркурия наделяет людей стойкостью. Они готовы идти до конца, невзирая ни на что. Однако крайности, на которые готовы пойти люди Меркурия, часто мешают им просто наслаждаться жизнью. Они часто стремятся решить проблемы своих знакомых, забывая о собственных приоритетах и личной жизни.
20:00 — 22:00, планета Солнце
Солнце наделяет людей желанием быть в центре внимания. Они буквально упиваются своей значимостью и часто падки на лесть. Романтичная натура и стремление к новым эмоциям позволяют людям Солнца легко находить общий язык с окружающими и заниматься публичной деятельностью, достигая высот в карьере искусства или политики.
22:00 — 24:00, планета Луна
Люди Луны — философы, которые стремятся достичь внутренней гармонии. Они часто выглядят невозмутимыми и непоколебимыми, довольно пассивны и в связи с этим поздно начинают добиваться положения в обществе и карьерного роста. Стабильность и размеренность в жизни помогает им не торопясь обустраиваться, создавать крепкие семьи и к зрелым годам обретать независимость во всем, что касается материальных благ.