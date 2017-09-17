Гениально! Этого отца назвали злым гением за его способ занять детей на время футбола

Scanpix/Caters News Agency

Чтобы дети ему не мешали, он придумал гениальную игру, занявшую их на время футбола.

Жена 34-летнего Джейсона Линдси решила оставить с ним двоих детей на один вечер. Мужчине эта идея не очень понравилась, потому что в этот день должны были показывать матч с участием его любимой команды "Манчестер Юнайтед". Из-за работы он просмотрел первый тайм, поэтому успел только на второй.

Scanpix/Caters News Agency

Однако дети оккупировали диван и играли в Xbox. Отобрать приставку у них было невозможно, поэтому Джейсону пришла в голову идея, как занять их другим делом.

"Я не смотрю телевизор, я никогда этого не делаю, потому что они оба постоянно играют в приставку. Мне надо было посмотреть второй тайм — и мне ничего не пришло в голову, кроме как предложить им подзаработать".

Целью игры было прижать носом пятифунтовую купюру к стене и простоять как можно дольше — победитель забирает деньги себе.

"Я смотрел телевизор и смотрел на них. Они смогли мне доказать, что готовы выполнять тяжелые задания", - говорит он.

Scanpix/Caters News Agency

Простоять все 45 минут смог сын Джейсона Чарли. По его словам, несмотря на то что Лили проиграла, Джейсон всё равно разрешил ей забрать купюру себе за старание.

"Они уже поинтересовались у меня, будут ли они ещё играть в такую игру. И что-то мне подсказывает, что ставки их вырастут".