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Не в деньгах счастье: миллионер подделал инвалидный значок, чтобы бесплатно парковать автомобиль 40 тысяч евро

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Эррол Липман / иллюстративный Mercedes | ФОТО: Скриншот с YouTube / onemorepicture - scanpix

58-летний миллионер Эррол Липман, сделавший состояние на торговле недвижимостью, не нашел денег на парковку своего люксового автомобиля марки Mercedes Benz.

На стекле автомобиля инспекторы обнаружили фотокопию инвалидного значка 86-летней Дороти — матери Эррола. Интересно, что срок действия оригинала истек еще год назад, пишет Лайф.

В суде Уиллесдена мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием поддельных документов. По информации The Sun, адвокат Эролла Липмана Мария Стивенс сообщила суду, что ее клиент действовал под влиянием импульса. Миллионер и отец трех детей был оштрафован на 1000 фунтов стерлингов (~1135 евро), и еще столько же заплатил за судебные издержки.

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