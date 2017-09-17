Не в деньгах счастье: миллионер подделал инвалидный значок, чтобы бесплатно парковать автомобиль 40 тысяч евро

На стекле автомобиля инспекторы обнаружили фотокопию инвалидного значка 86-летней Дороти — матери Эррола. Интересно, что срок действия оригинала истек еще год назад, пишет Лайф.

В суде Уиллесдена мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием поддельных документов. По информации The Sun, адвокат Эролла Липмана Мария Стивенс сообщила суду, что ее клиент действовал под влиянием импульса. Миллионер и отец трех детей был оштрафован на 1000 фунтов стерлингов (~1135 евро), и еще столько же заплатил за судебные издержки.