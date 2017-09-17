Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Шокирующие фото: у «живого Кена» поотваливались зубы

Не самое приятное зрелище...

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Родриго Альвес. | ФОТО: Scanpix / BACKGRID

34-летний Родриго Альвес, более известный как «живой Кен», перенесший в погоне за идеалом более 50 пластических операций, сообщил в своем Instagram, что после бурной вечеринки лишился своих виниров, пишет Daily Mail.

Как рассказал Родриго в эксклюзивном интервью, проснувшись утром после бурной вечеринки, он обнаружил несколько виниров на своей подушке. Разумеется, перед тем как бежать к дантисту, Альвес сделал несколько фотографий.

ФОТО СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ!

Виниры — это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов.

Рассуждая над причинами этого происшествия, Родриго говорит: «Полагаю, я перепил и ночью мне снился какой-то кошмар, из-за которого я слишком сильно стиснул челюсти, что и привело к выпадению виниров».

Наверх