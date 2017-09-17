Шокирующие фото: у «живого Кена» поотваливались зубы
Не самое приятное зрелище...
17 сентября 2017 г., 15:15
34-летний Родриго Альвес, более известный как «живой Кен», перенесший в погоне за идеалом более 50 пластических операций, сообщил в своем Instagram, что после бурной вечеринки лишился своих виниров, пишет Daily Mail.
Как рассказал Родриго в эксклюзивном интервью, проснувшись утром после бурной вечеринки, он обнаружил несколько виниров на своей подушке. Разумеется, перед тем как бежать к дантисту, Альвес сделал несколько фотографий.
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Виниры — это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов.
Рассуждая над причинами этого происшествия, Родриго говорит: «Полагаю, я перепил и ночью мне снился какой-то кошмар, из-за которого я слишком сильно стиснул челюсти, что и привело к выпадению виниров».