Шокирующие фото: у «живого Кена» поотваливались зубы

Как рассказал Родриго в эксклюзивном интервью, проснувшись утром после бурной вечеринки, он обнаружил несколько виниров на своей подушке. Разумеется, перед тем как бежать к дантисту, Альвес сделал несколько фотографий.

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Виниры — это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов.

Рассуждая над причинами этого происшествия, Родриго говорит: «Полагаю, я перепил и ночью мне снился какой-то кошмар, из-за которого я слишком сильно стиснул челюсти, что и привело к выпадению виниров».