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Клип Ольги Бузовой без цензуры: кадры с обнаженной артисткой взбудоражили Сеть

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Ольга Бузова продолжает завоевывать музыкальный Олимп. Сегодня певица представила свой четвертый клип "Хит-парад", который сняла во время отпуска в солнечном Лос-Анджелесе, пишет Life.

Новое видео артистка сразу же нарекла "самым личным".

По задумке режиссера, героиня Бузовой оказывается в райском саду в подвенечном платье. Однако ее спутник, не сумевший завладеть сердцем девушки, запутывается в ее платье.

Сцены в свадебном наряде чередуются с пикантными сценами, в которых телеведущая предстает обнаженной. Впрочем, грудь певицы в клипе зритель не увидит. В распоряжении Super оказались кадры из клипа без цензуры.

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