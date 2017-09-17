Клип Ольги Бузовой без цензуры: кадры с обнаженной артисткой взбудоражили Сеть

Новое видео артистка сразу же нарекла "самым личным".

По задумке режиссера, героиня Бузовой оказывается в райском саду в подвенечном платье. Однако ее спутник, не сумевший завладеть сердцем девушки, запутывается в ее платье.

Сцены в свадебном наряде чередуются с пикантными сценами, в которых телеведущая предстает обнаженной. Впрочем, грудь певицы в клипе зритель не увидит. В распоряжении Super оказались кадры из клипа без цензуры.