Клип Ольги Бузовой без цензуры: кадры с обнаженной артисткой взбудоражили Сеть
17 сентября 2017 г., 15:44
Ольга Бузова продолжает завоевывать музыкальный Олимп. Сегодня певица представила свой четвертый клип "Хит-парад", который сняла во время отпуска в солнечном Лос-Анджелесе, пишет Life.
Новое видео артистка сразу же нарекла "самым личным".
По задумке режиссера, героиня Бузовой оказывается в райском саду в подвенечном платье. Однако ее спутник, не сумевший завладеть сердцем девушки, запутывается в ее платье.
Сцены в свадебном наряде чередуются с пикантными сценами, в которых телеведущая предстает обнаженной. Впрочем, грудь певицы в клипе зритель не увидит. В распоряжении Super оказались кадры из клипа без цензуры.