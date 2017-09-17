Это может спасти вам жизнь: шесть признаков тромба, которые нельзя игнорировать

Однако сгустки крови внутри сосудов, называемые тромбами, могут стоить здоровья и даже жизни! Вот почему так важно распознать первые симптомы тромбоза и успеть сделать всё, чтобы его предотвратить.

1. Отек конечности

Отек может служить сигналом того, что ток крови сильно ослаблен закупоркой какой-либо вены и конечности не хватает кислорода.

2. Боль в руке или ноге

Если у вас, например, болит рука или нога и вы чувствуете, что очаг боли мягкий и горячий на ощупь, это может говорить о наличии тромба.

3. Специфические покраснения на коже

Синяки являются разновидностью запекшейся крови, но они безобидны. Чего не скажешь о красных полосах на коже, идущих вдоль вен. Если вы увидели что-то подобное, немедленно обратитесь к доктору.

4. Боль в груди при глубоком вдохе

Если вы испытываете острые болевые ощущения всякий раз, когда пытаетесь сделать глубокий вдох, то важно отнестись к этим симптомам со вниманием. Их наличие может сигнализировать о присутствии тромба в легких. Иногда их можно спутать с симптоматикой инсульта, но здесь лучше остаться чрезмерно бдительным. Дело в том, что тромб в лёгких способен привести к эмболии, которая заканчивается, как правило, летальным исходом.

5. Одышка

Это ещё один случай, когда вы не можете нормально вздохнуть. И он тоже свидетельствует о возможном тромбозе лёгких. Обычно такой симптом сопровождается головокружением, повышенным давлением и пульсирующими ощущениями в груди.

6. Кашель

Конечно, не всякий кашель надо считать опасным. Но если вы не простужены, у вас нет аллергии и вы вообще ничем не больны, то к приступам кашля стоит отнестись внимательнее. Особенно, если он идёт в тандеме с какими-то из вышеперечисленных симптомов.

Важно понимать, что тромбы — вещь серьёзная, которая унесла жизни многих людей. Поэтому промедление или халатность в данном случае смерти подобны.

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