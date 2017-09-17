Галерея, от которой сложно оторваться! Октоберфест – настоящая ярмарка невест

В этом году меры безопасности на празднике были усиленны: в местах, где проходят основные гуляния, запретили проносить большие сумки и рюкзаки.

В своем отношении к баварскому пивному фестивалю многочисленные туристы, как правило, делятся на три категории:

1. Первые заранее покупают билеты и бронируют гостиницу, чтобы устроить себе несколько дней пивного "детокса" с посиделками в шатре, посещением Хофбройхауса и последующим афтепати до поздней ночи.

2. Вторые возмущенно восклицают, что не имеют с этим безобразием ничего общего.

3. И, наконец, третьи — те, кто специально ради Октоберфеста в Мюнхен не поедет, но, будучи в городе, все-таки заглянет.

Сами баварцы относятся к известным всему миру гуляньям на Терезином лугу совсем иначе. Ажиотаж вокруг Октоберфеста начинается еще летом, когда на поле только строятся шатры, а желающие подзаработать на народных гуляньях подсчитывают потенциальный доход. Большинство временных работников Октоберфеста имеют постоянную работу, но берут отпуск специально на время фестиваля, и такая стратегия себя оправдывает.

Говорят, что средний заработок на Октоберфесте за две недели может составить около 5000 евро, а если повезет работать в отделении для знаменитостей, то эта сумма может существенно увеличиться, доходя чуть ли не до 15 000 евро. Для студента такой заработок может означать покрытие прожиточного минимума на ближайший год учебы. Зарабатывают местные жители и на сдаче в аренду туристам собственного жилья: в сентябре цены в отелях неизменно подпрыгивают к потолку. Поэтому некоторые бесстрашные горожане заранее выставляют свои квартиры на Airbnb, придирчиво отбирая безопасных жильцов, а сами уезжают в отпуск или переселяются на время к друзьям и родственникам.

Вообще Октоберфест — это, помимо шумной дегустации сортов пива и румяных кренделей, ещё и настоящая любовная лихорадка. Разгоряченные пивом и американскими горками девушки с горделивыми "балконами" идут навстречу юношам с горящими глазами и нетвердой походкой. Октоберфест тут, в зависимости от ситуации, называют то убийцей отношений, то ярмаркой невест. В Интернете гуляют фотографии парочек в тематических нарядах, решивших протестировать свои отношения в ближайших кустах рядом с апофеозом народного гуляния. Горячо рекомендуется Октоберфест и для укрепления отношений, и для их вывода на новую ступень: где еще можно не только пива выпить, но и в тире выиграть для объекта страсти плюшевого зайца, и обменяться пряниками в форме сердца с нежным "Я тебя люблю", и предложить крепкое плечо на опасном аттракционе. Опытные стратеги знают об этом и с ловкостью пользуются своим шансом нанести удар по чужим сердцам.