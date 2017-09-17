Выяснилась причина самоубийства талантливого эстонского писателя Маргуса Кару

Маргус Кару. Фото: Postimees

Смерть талантливого писателя стала полной неожиданностью для близких и поклонников молодого мужчины.

Спустя почти три месяца после его смерти, передачу «Hommik Anuga» посетила сестра Маргуса – Карин Салумяэ и его друг Джим Ашилеви, которые рассказали о том, что писатель страдал от затяжной депрессии, пишет Menu.

«Маргус сам оборвал свою жизнь после длительной депрессии», – призналась сестра писателя.

«Это конечно стало для нас всех огромным шоком, но мы об этом давно и много разговаривали. Его друзья знали о сложившейся ситуации, знала и семья – все пытались ему помочь. Но, по-видимому, его внутренняя боль была такой невыносимой, что он все-таки решил завершить свой путь», – рассказала Карин.

Маргус Кару. Фото: Postimees

Напомним, Маргус Кару родился 11 сентября 1984 года.

Учился в Лаагнаской гимназии и гимназии Густава Адольфа, а также в Таллиннском университете.

Автор романов: «Нулевая точка» (2011) и «Täna on täna ja forever on forever» (2015). Фильм, снятый по мотивом романа «Нулевая точка», стал самым популярным отечественным фильмом по состоянию на 2014 год, его посмотрели в кинотеатрах 35 тысяч зрителей.