Член Рийгикогу соблазняет в Facebook молоденьких девушек? (ФОТО)

Для начала мужчина выяснил семейное положение новой знакомой и, будто бы не замечая дискомфорта, который доставляют его откровенные вопросы, настаивал на обсуждении крайне личных тем. Об этом порталу Elu24 рассказала девушка, пожелавшая сохранить анонимность. Редакции ее имя известно.

Она поделилась со СМИ скриншотами переписки, которые доказывают, что беседа между девушкой и политиком действительно имела место быть.

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Сам Тальве о произошедшем сказал, что не верит, будто этой беседой нанес кому-то вред и вообще не считает свое поведение неправильным. Он предположил, что в переписке что-то изменено, а фразы просто вырваны из контекста. Политик также добавил, что, по его мнению, частная жизнь должна оставаться приватной.