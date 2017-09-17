Сын миллиардера женился: гостей развлекала 68-летняя Пугачева в соблазнительном мини

Торжество прошло в национальных армянских традициях. Жених Карен Карапетян и его избранница Лилит устроили венчание в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви, передает Дни.ру.

A post shared by @vogue._.style on Sep 17, 2017 at 12:12am PDT

Продолжилась церемония в банкетном зале "Сафиса". Среди приглашенных оказались и звезды российской эстрадны. Для гостей вечера выступали поп-король Филипп Киркоров, золотой голос России Николай Басков, певица Вера Брежнева, группа "Ленинград" и многие другие. Настоящий восторг вызвало появление на сцене Аллы Пугачевой.

A post shared by @_sonya777 on Sep 16, 2017 at 12:35pm PDT

Она выступала в соблазнительном мини-платье черного цвета. Наряд только подчеркивал, насколько сильно похорошела артистка.

Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.