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Сын миллиардера женился: гостей развлекала 68-летняя Пугачева в соблазнительном мини

ФОТО И ВИДЕО!

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Алла Пугачева | ФОТО: Scanpix

В Москве состоялась свадьба сына одного из богатейших людей России Самвела Карапетяна. Гостей на празднике развлекали звезды первой величины, среди которых оказалась и Алла Пугачева: она вышла на сцену в дерзком мини-платье.

Торжество прошло в национальных армянских традициях. Жених Карен Карапетян и его избранница Лилит устроили венчание в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви, передает Дни.ру.

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Продолжилась церемония в банкетном зале "Сафиса". Среди приглашенных оказались и звезды российской эстрадны. Для гостей вечера выступали поп-король Филипп Киркоров, золотой голос России Николай Басков, певица Вера Брежнева, группа "Ленинград" и многие другие. Настоящий восторг вызвало появление на сцене Аллы Пугачевой.

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Она выступала в соблазнительном мини-платье черного цвета. Наряд только подчеркивал, насколько сильно похорошела артистка.

Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.

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