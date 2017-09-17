Илона Новоселова предсказала собственную смерть

По поводу скорой кончины Новоселова неоднократно высказывалась во время записи передачи "Битва экстрасенсов". Коллеги просили ее не притягивать подобные мысли, но ведьма была непреклонна, пишет Дни.ру.

Илона была уверена, что род оборвется именно на ней. "Я просто влезла в черную магию, я за это расплатилась", – говорила она.