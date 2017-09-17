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Илона Новоселова предсказала собственную смерть

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Илона Новоселова | ФОТО: Кадр из видео

Ясновидящая Илона Новоселова, которая погибла в результате падения из кона летом 2017 года, заранее знала о своей скорой кончине. Экстрасенс уверена, что смерть – расплата за использование черной магии.

По поводу скорой кончины Новоселова неоднократно высказывалась во время записи передачи "Битва экстрасенсов". Коллеги просили ее не притягивать подобные мысли, но ведьма была непреклонна, пишет Дни.ру.

Илона была уверена, что род оборвется именно на ней. "Я просто влезла в черную магию, я за это расплатилась", – говорила она.

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