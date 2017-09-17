Дана Борисова потеряла единственную дочь

Дана Борисова уже пять месяцев не виделась с единственной дочерью Полиной. Пока телеблондинка проходила курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости на тайском острове Самуи, ее бывший гражданский муж Максим оформил опеку над ребенком.

"Я позвонила поздравить Полину с 10-м днем рождения, а она мне заявила: "Мамочка, я не больше хочу с тобой жить, я хочу остаться с папой, - чуть не плачет Дана. – После этих слов я почувствовала свою загнанность". Она считает, что из-за своей зависимости фактически потеряла любимую дочь, потому что Максим не позволяет девочке общаться с матерью, настраивает Полину против Даны, пишет Дни.ру.

"Максим заявил, что я конченная, что я на дне, – чуть не плачет Борисова. – Я даже не знаю, где он живет, иначе бы пошла и сутками сидела у порога, надеясь увидеть свою девочку".

В органах опеки Дану заверили, что родительских прав ее никто не лишит. Но поскольку ее дочери исполнились десять лет, то сейчас девочка сама вправе решить, с кем из родителей остаться жить. "Мы просим органы опеки обязать Максима принять хотя бы психолога, чтобы он поработал с Полиной, но все бесполезно. У Максима какая-то предубежденность".

Сообщила Борисова и подробности своего пребывания в таиландском центре. "Первое время я очень ненавидела Андрюшу Малахова за то, что меня отправил туда, – призналась Дана в программе "Секрет на миллион". -Первое время я утром просыпалась и придумывала план побега с острова. В центре на Самуи каждому пациенту положен один массаж в день. Но я отказалась, потому что мне стало неприятно, когда ко мне прикасаются чужие руки. Кроме того, я уничтожила все снимки, сделанные во время моей зависимости. На них у меня страшные, пустые глаза куклы".