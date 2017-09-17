Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 17 сентября внутри!

Не возникнет серьезных преград на пути к профессиональному успеху, если отказаться от рискованных экспериментов и следовать традициям.

В сфере личных отношений ситуация мало подвержена переменам, однако возможно обострение старых проблем, что повлечет за собой необходимость решительных действий. Ссорящиеся пары не торопятся с примирением, хотя шансы преодолеть разногласия весьма высоки.

Овен

Овнов ожидает непростой день. Отношения с любимым человеком становятся натянутыми, возникают сомнения в том, что взаимное доверие и гармонию можно восстановить, пишет Дворец. К сожалению, ситуация усугубляется нестабильностью эмоционального фона, поэтому Овны страдают от перепадов настроения, совершают необдуманные поступки и совершенно не проявляют предусмотрительности.

Деловые отношения складываются роднее и проще, а уж с детьми и родителями Овны ладят просто прекрасно. Возможно улучшение финансового положения, получение подарков или возвращение старых долгов.

Телец

День плох с профессиональной точки зрения, но очень хорош с личной. Тельцам звезды советуют на время отложить дела и, с головой погрузившись в романтику, насладиться отношениями с любимым человеком. Одинокие представители знака могут рассчитывать на новые знакомства, однако следует иметь в виду: смешивать деловые и романтические отношения крайне нежелательно.

Нестабильность финансового положения внушает беспокойство, особенно дискомфортно будут чувствовать себя семейные Тельцы. Желательно отложить крупные покупки, воздержаться от рискованных инвестиций. Поездки принесут больше хлопот и суеты, чем позитивных эмоций.

Близнецы

День удачный для работы, деловых контактов, командировок, проведения и посещения корпоративных мероприятий. Близнецы легко заводят знакомства, в любой компании привлекают к себе внимание, без труда поднимают настроение окружающим. Но у многих представителей этого знака на душе кошки скребут – отношения с любимым человеком оставляют желать лучшего, личные проблемы кажутся неразрешимыми.

Состояние семейных дел радует, отношения с родственниками вполне гармоничны. Друзья готовы окружить вас заботой и вниманием, но рассчитывать на получение от них толковых советов не приходится: принимать решения нужно самостоятельно.

Рак

День Ракам предстоит трудный: проблемы и препятствия многочисленны, а сил для их преодоления, пожалуй, маловато. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей и родственников, а вот любимый человек едва ли выступит с вами «единым фронтом»: готовьтесь выслушать немало критических замечаний.

Профессиональные трудности связаны в основном с исправлением ранее допущенных ошибок, а также необходимостью пересматривать договоренности с партнерами. Нежелательны долгие поездки и серьезные физические нагрузки. Финансовая картина благоприятна, возможно возвращение старых долгов или получение награды за проделанную работу.

Лев

Снижен жизненный тонус Львов, поэтому представителям данного знака многие проблемы кажутся неразрешимыми. На самом деле, ситуация складывается далеко не катастрофическая, нужно лишь проявить немного упорства и настойчивости. Благоприятный день для встреч со старыми деловыми партнерами, восстановления давних деловых связей. Возможно получение предложений о смене работы.