Нагиев проговорился об уходе с Первого канала

Слова, который заставили понервничать некоторых поклонников Дмитрия Нагиева, которым бы хотелось еще долго следить за ним на экранах своих телевизоров, прозвучали после одного из выступлений в рамках слепых прослушиваний в шестом сезоне шоу "Голос". Ведущий, по всей видимости, отчаянно болел за одну из конкурсанток и поделился своими мыслями между номерами.

"Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой", – рассказал Дмитрий Нагиев зрителям. Впрочем, тех кто действительно всерьез воспринял слова ведущего, оказалось не так много. Большинство заняли другую точку зрения, согласно которой это не более чем шутка.

Нельзя не вспомнить, как в Сети обсуждалась новость об уходе Андрея Малахова с Первого канала. В качестве одной из причин, по которым он покинул "Пусть говорят", называлась необходимость декретного отпуска.

Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.