Это важно! Шесть тревожных причин боли в мышцах и костях, о которых вы обязаны знать

Сами ученые пока не смогли точно определить причину фибромиалгии. Однако было установлено, что некоторые факторы способствуют развитию этого состояния.

Причины фибромиалгии:

1. Гормональный дисбаланс

Согласно исследованиям, у людей, страдающих фибромиалгией, слишком низкий уровень гормонов норадреналина, серотонина и дофамина. Эти гормоны регулируют настроение, сон, сопротивляемость стрессу, аппетит и поведение.

Примечательно, что они также играют определенную роль в обработке болевых сообщений, посланных вашими нервами.

Эксперты также предположили, что дисбаланс в других гормонах, таких как кортизол (который помогает справиться со стрессом), может способствовать развитию фибромиалгии.

2. Повышенная чувствительность

По мнению экспертов, дисфункция в том, как ваша центральная нервная система (спинной мозг, мозг и нервы) обрабатывает сообщения боли от тела, может объяснить развитие фибромиалгии. Эта дисфункция может быть результатом изменений в ваших гормонах и других химических веществах.

Фактически, было отмечено, что люди с фибромиалгией могут иметь трехкратное увеличение числа нейротрансмиттеров, известном как сустанция Р, которые передают сигналы боли. Таким образом, изменения в работе их центральной нервной системы могут объяснить повышенную чувствительность к боли, испытываемой людьми с этим заболеванием.

3. Нарушение сна

Известно, что фибромиалгия может нарушить правильный сон, вызывая хроническую усталость. Но по мнению экспертов, все может быть и наоборот: нарушенный сон может быть причиной болезни. Было обнаружено, что у пациентов с фибромиалгией, у которых есть проблемы со сном, усиливаются болевые ощущения.

4. Напряжение

Ученые считают, что фибромиалгия может быть вызвана травматическими или стрессовыми событиями. Это может быть ранение, медицинская операция, вирусная инфекция, роды, травмирующие отношения, смерть кого-то близкого, неудачный роман и т.д.

5. Генетика

Ваш генетический код может играть определенную роль в развитии этого заболевания. И это тоже может быть причиной, по которой некоторые люди заболевают фибромиалгией после воздействия стрессового триггера.

6. Сопутствующие болезни

У вас может быть высокий шанс получить фибромиалгию, если у вас есть определенные медицинские проблемы, такие как:

Волчанка - состояние, при котором иммунная система нарушает работу и атакует здоровые ткани и клетки.

Ревматоидный артрит - состояние, при котором иммунная система атакует здоровые клетки в ваших суставах по ошибке, вызывая воспаление и боль.

Анкилозирующий спондилоартрит - состояние, при котором вы получаете отек и боль в позвоночнике.

Хотя нет лекарств от фибромиалгии, такие практики, как физические упражнения, здоровая диета и надлежащий сон, а также методы лечения, такие как тай-цзи, йога и иглоукалывание, могут помочь вам в устранении ее симптомов.

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