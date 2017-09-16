СМИ выяснили, сколько стоило шикарное платье эстонской звезды на вечеринке TV3

Foto: Madis Sinivee

Не обошлось и без радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, которая пришла на мероприятие в необычном платье с расшитым стразами лифом и юбкой в пол цвета бордо.

По просьбе читателей репортеры Elu24 выяснили, что Бригитте приобрела платье сама, а обошлось оно ей всего 99 евро.