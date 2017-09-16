СМИ выяснили, сколько стоило шикарное платье эстонской звезды на вечеринке TV3
16 сентября 2017 г., 13:41
Вчера, 15 сентября, по случаю начала осеннего сезона телеканал TV3 закатил грандиозную вечеринку, которую посетили самые видные деятели культуры и телевидения.
Foto: Madis Sinivee
Не обошлось и без радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, которая пришла на мероприятие в необычном платье с расшитым стразами лифом и юбкой в пол цвета бордо.
По просьбе читателей репортеры Elu24 выяснили, что Бригитте приобрела платье сама, а обошлось оно ей всего 99 евро.
Foto: Madis Sinivee