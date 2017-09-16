Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

СМИ выяснили, сколько стоило шикарное платье эстонской звезды на вечеринке TV3

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Madis Sinivee

Вчера, 15 сентября, по случаю начала осеннего сезона телеканал TV3 закатил грандиозную вечеринку, которую посетили самые видные деятели культуры и телевидения.

Foto: Madis Sinivee

Не обошлось и без радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт, которая пришла на мероприятие в необычном платье с расшитым стразами лифом и юбкой в пол цвета бордо.

По просьбе читателей репортеры Elu24 выяснили, что Бригитте приобрела платье сама, а обошлось оно ей всего 99 евро.

Foto: Madis Sinivee

Наверх