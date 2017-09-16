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Фото: что здесь происходит? Жителя Таллинна застукали за странным занятием в троллейбусе

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ФОТО: facebook

На днях в Facebook опубликовали пост, наделавший немало шума в Сети. А все дело в необычном фото, сделанном в таллиннском троллейбусе.

Пост также попал в Facebook-сообщество Märgitud Tallinnas, где в комментариях продолжилось обсуждение произошедшего.

facebook

На фото изображен молодой человек, сидящий спиной к окну в столичном троллейбусе, а его правая рука касается сапога сидящей рядом девушки.

«Сегодня утром в троллейбусе третьей линии. Девушка, сапог которой он трогает, попросила опубликовать это фото здесь, чтобы предупредить остальных», - как объясняется далее, требование убрать руку молодой человек проигнорировал.

Как объяснил он сам, сидения в троллейбусе очень узкие и он прижал руку к стене, но при крутом повороте его ладонь иногда касалась сапога незнакомки.

А что вы об этом думаете? Расскажите нам в комментариях!

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