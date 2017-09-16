Кассир McDonald's родила на работе и попыталась утопить ребенка в унитазе

25-летняя Сара Джейн Локнер работала кассиром в ресторане McDonald's в Редвуд-Сити, сообщает Lifter со ссылкой на Fox25 Boston.
В ночь на 4 сентября она вышла на смену, но ей было очень плохо: девушка постоянно жаловалась на боль в желудке.
Сара несколько раз бегала в уборную, предназначенную для сотрудников ресторана.
Когда один из сотрудников отправился проверить, почему она так долго не выходит из туалета, то обнаружил кровь на полу.
Scanpix/Sipa USA
Локнер попыталась оправдаться тем, что у нее месячные.
К ним присоединился еще один сотрудник, который решил заглянуть внутрь кабинки, в которой заперлась девушка.
Там он увидел новорожденного, лицо которого было погружено в воду. Рука Локнер лежала на спине малыша, кроме того, оба сотрудника слышали характерный плеск воды.
Локнер попросила свидетелей не звонить в полицию, она сказала, что не знала о своей беременности.
Никто ее не послушал. Когда прибыли полицейские, ребенок не дышал, пульса не было. Им удалось привести ребенка в чувство, но пока неясно, как недостаток кислорода после рождения отразиться на его здоровье.
Ребенок находится в стабильном состоянии в детской больнице.
На данный момент Локнер обвиняется в жестоком обращении с ребенком и нанесении телесных повреждений. Ее арестовали и назначили залог в размере $11 миллионов.
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