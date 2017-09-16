Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Кассир McDonald's родила на работе и попыталась утопить ребенка в унитазе

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: /AP

25-летняя Сара Джейн Локнер работала кассиром в ресторане McDonald's в Редвуд-Сити, сообщает Lifter со ссылкой на Fox25 Boston.

В ночь на 4 сентября она вышла на смену, но ей было очень плохо: девушка постоянно жаловалась на боль в желудке.

Сара несколько раз бегала в уборную, предназначенную для сотрудников ресторана.

Когда один из сотрудников отправился проверить, почему она так долго не выходит из туалета, то обнаружил кровь на полу.

Scanpix/Sipa USA

Локнер попыталась оправдаться тем, что у нее месячные.

К ним присоединился еще один сотрудник, который решил заглянуть внутрь кабинки,  в которой заперлась девушка.

Там он увидел новорожденного, лицо которого было погружено в воду. Рука Локнер лежала на спине малыша, кроме того, оба сотрудника слышали характерный плеск воды.

Локнер попросила свидетелей не звонить в полицию, она сказала, что не знала о своей беременности.

Никто ее не послушал. Когда прибыли полицейские, ребенок не дышал, пульса не было. Им удалось привести ребенка в чувство, но пока неясно, как недостаток кислорода после рождения отразиться на его здоровье.

Ребенок находится в стабильном состоянии в детской больнице.

На данный момент Локнер обвиняется в жестоком обращении с ребенком и нанесении телесных повреждений. Ее арестовали и назначили залог в размере $11 миллионов.

Поделитесь своим мнением об этой новости в комментариях. Об этом случае следует знать и другим!

Наверх